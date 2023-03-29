Ексглава Держдепу Помпео, ймовірний конкурент Трампа, приїде в Україну - ЗМІ

Колишній державний секретар США Майк Помпео планує відвідати Україну 3 квітня.

Про це довідалось видання Politico від двох джерел, ознайомлених з деталями поїздки, повідомляє "Європейська правда".

Джерела розповіли про запланований візит Помпео, який очолював Держдеп США за часів президентства Дональда Трампа, на умовах анонімності.

Помпео доведеться зважати на ризики, пов'язані з безпекою, як це робили інші високопоставлені політики, які відвідали Україну до нього.

Наразі незрозуміло, чи зустрінеться він з президентом України Володимиром Зеленським і якою буде програма його візиту.

Помпео є одним із кількох провідних республіканців, яких вважають потенційними конкурентами колишнього президента Трампа у боротьбі за номінацію на виборах 2024 року від Республіканської партії.

Видання відзначає, що для Помпео візит до Києва стане можливістю продемонструвати свою підтримку Україні і відрізнити себе від таких кандидатів, як Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон Десантіс, які більш скептично висловлювалися щодо становища Києва.

Торік Помпео заявляв, що вважає війну Росії проти України геноцидом, і що Путін у разі успіхів на півдні й Донбасі не зупиниться.



