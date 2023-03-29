Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Ексглава Держдепу Помпео, ймовірний конкурент Трампа, приїде в Україну - ЗМІ

Середа, 29 березня 2023, 12:39

Колишній державний секретар США Майк Помпео планує відвідати Україну 3 квітня.

Про це довідалось видання Politico від двох джерел, ознайомлених з деталями поїздки, повідомляє "Європейська правда".

Джерела розповіли про запланований візит Помпео, який очолював Держдеп США за часів президентства Дональда Трампа, на умовах анонімності. 

Помпео доведеться зважати на ризики, пов'язані з безпекою, як це робили інші високопоставлені політики, які відвідали Україну до нього. 

Наразі незрозуміло, чи зустрінеться він з президентом України Володимиром Зеленським і якою буде програма його візиту.

Помпео є одним із кількох провідних республіканців, яких вважають потенційними конкурентами колишнього президента Трампа у боротьбі за номінацію на виборах 2024 року від Республіканської партії.

Видання відзначає, що для Помпео візит до Києва стане можливістю продемонструвати свою підтримку Україні і відрізнити себе від таких кандидатів, як Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон Десантіс, які більш скептично висловлювалися щодо становища Києва.

Торік Помпео заявляв, що вважає війну Росії проти України геноцидом, і що Путін у разі успіхів на півдні й Донбасі не зупиниться. 


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Війна з РФ

Статті

Три сценарії трибуналу для Путіна. Як довести до вироку міжнародний суд над керівництвом РФ

На Заході є консенсус, що трибунал має бути створений, але досі немає розуміння, як це станеться. На розгляді – кілька варіантів, кожен має свої вади...
29 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

4 кроки до перемоги над РФ на енергетичному фронті: що мають зробити США та ЄС

Захід має залишатися вірними обіцянкам та втілити чотири важливі кроки для остаточного розгрому Росії на енергетичному фронті.
29 березня 2023 — Cвітлана Романко, Олег Савицький, Razom We Stand

Допомога від своїх: як мігранти в Польщі підтримують українську економіку

Від’їзд за кордон величезної кількості громадян розглядається як величезний виклик для України. Проте у близькій перспективі українська економіка навіть виграє від міграції.
28 березня 2023 — Марія Кузенко, Міграційна платформа EWL