Экс-глава Госдепа Помпео, вероятный конкурент Трампа, приедет в Украину - СМИ

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео планирует посетить Украину 3 апреля.

Об этом узнало издание Politico от двух источников, ознакомленных с деталями поездки, сообщает "Европейская правда".

Источники рассказали о запланированном визите Помпео, который возглавлял Госдеп США во времена президентства Дональда Трампа, на условиях анонимности.

Помпео придется учитывать риски, связанные с безопасностью, как это делали другие высокопоставленные политики, посетившие Украину до него.

Пока непонятно, встретится ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским и какой будет программа его визита.

Помпео является одним из нескольких ведущих республиканцев, которых считают потенциальными конкурентами бывшего президента Трампа в борьбе за номинацию на выборах 2024 года от Республиканской партии.

Издание отмечает, что для Помпео визит в Киев станет возможностью продемонстрировать свою поддержку Украине и отличить себя от таких кандидатов, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые более скептически высказывались о положении Киева.

В прошлом году Помпео заявлял, что считает войну России против Украины геноцидом, и что Путин в случае успехов на юге и Донбассе не остановится.