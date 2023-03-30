Туреччина у четвер планує схвалити членство Фінляндії в НАТО

Парламент Туреччини у четвер має проголосувати за ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Законопроєкт, який підтримав президент Реджеп Таїп Ердоган, раніше розглянув підкомітет турецького парламент. Його схвалять під час голосування на загальній сесії парламенту, заявив в середу лідер керівної Партії справедливості і розвитку Йилмаз Тунч.

Ратифікація усуне останню перешкоду для вступу Фінляндії до НАТО після того, як парламент Угорщини в понеділок також підтримав цей крок.

Оскільки графік членства Швеції все ще не визначений, голосування Туреччини офіційно роз'єднає заявки двох північноєвропейських країн на вступ до альянсу, які держави подали в травні 2022 року з метою стримування будь-якої російської агресії після вторгнення в Україну.

Напередодні повідомлялося, що парламент Туреччини може трохи "посунути" ратифікацію членства Фінляндії в НАТО через Рамадан

Фінляндія офіційно завершила всі процедури, необхідні для членства у НАТО.

Як відомо, Фінляндія разом зі Швецією у відмовились від десятиліть політики нейтралітету, оголосивши про намір вступити до НАТО. Але Туреччина виступила проти швидкої ратифікації протоколів про вступ обох країн, пославшись на їхню недостатню боротьбу з тероризмом.

Однак у березні Анкара вирішила все ж схвалити вступ до Альянсу Фінляндії, заявивши, що Швеція не виконує взятих на себе антитерористичних зобов'язань. Із цим не погоджується і Стокгольм, і керівництво НАТО.

Більше про це читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.