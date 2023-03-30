Турция в четверг планирует одобрить членство Финляндии в НАТО

Парламент Турции в четверг должен проголосовать за ратификацию заявки Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Законопроект, поддержанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, был ранее рассмотрен подкомитетом турецкого парламента и будет одобрен голосованием на общем собрании, заявил в среду лидер правящей Партии справедливости и развития Йылмаз Тунч.

Ратификация устранит последнее препятствие для вступления Финляндии в НАТО после того, как парламент Венгрии в понедельник также поддержал этот шаг.

Поскольку график членства Швеции все еще не определен, голосование Турции официально разъединяет заявки североевропейских стран на вступление в альянс, поданные в мае 2022 года с целью сдерживания любой российской агрессии после вторжения в Украину.

Накануне сообщалось, что парламент Турции может немного "подвинуть" ратификацию членства Финляндии в НАТО из-за Рамадана.

Как известно, Финляндия вместе со Швецией в мае 2022 года отказались от десятилетий политики нейтралитета, объявив о намерении вступить в НАТО. Но Турция выступила против быстрой ратификации протоколов о вступлении обеих стран, сославшись на их недостаточную борьбу с терроризмом.

Однако в марте Анкара решила все же одобрить вступление в Альянс Финляндии, заявив, что Швеция не выполняет взятых на себя антитеррористических обязательств. С этим не согласен и Стокгольм, и руководство НАТО.

Больше об этом читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.