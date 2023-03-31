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У Німеччині після скасування ковідних обмежень зріс рівень злочинності

П'ятниця, 31 березня 2023, 08:14

У Німеччині після скасування коронавірусних обмежень у 2022 році зросла кількість зареєстрованих злочинів.

Про це йдеться у поліцейській статистиці, яку отримало видання DW у четвер, повідомляє "Європейська правда".

У 2022 році в Німеччині зареєстрували 5 628 584 кримінальні злочини. Це - на 11,5% більше, ніж 2021 року.

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На приріст особливо вплинуло збільшення кількості крадіжок: на 20% - до 1 780 783 випадків; грабежів: на 27% - до 38 195 випадків, і завдання тілесних ушкоджень: небезпечних і тяжких тілесних ушкоджень на 18% - до 144 663 випадків; простих тілесних ушкоджень на 19% - до 366 699 випадків.

Поточна кількість зареєстрованих злочинних випадків на 3,5% перевищує порівняльний показник 2019 року, останнього року без коронавірусних обмежень.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, сенаторка у внутрішніх справах німецької столиці Іріс Шпрангер і керівник Федерального відомства у кримінальних справах Гольгер Мюнх презентували нові дані в Берліні.

Мюнх відзначив, що навіть після закінчення пандемії підтверджена оцінка того, що багато кримінальних явищ дедалі більше зміщуються в цифровий простір.

Злочинці в цифровій сфері діють переважно транскордонно. Це стосується насамперед нелегальних зображень дітей. У зв'язку з цим влада вирішила посилити мережеве міжвідомче співробітництво.

Між тим, кількість політично мотивованих злочинів у Німеччині у 2021 році була найбільшою за 20 років.

Нагадаємо, на початку лютого у громадському транспорті Німеччини вперше за майже три роки дозволили їздити без масок.

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