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В Германии после отмены ковидных ограничений вырос уровень преступности

Пятница, 31 марта 2023, 08:14

В Германии после отмены коронавирусных ограничений в 2022 году выросло количество зарегистрированных преступлений.

Об этом говорится в полицейской статистике, которую получило издание DW в четверг, сообщает "Европейская правда".

В 2022 году в Германии зарегистрировали 5 628 584 уголовных преступления. Это - на 11,5% больше, чем в 2021 году.

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На прирост особенно повлияло увеличение количества краж: на 20% - до 1 780 783 случаев; грабежей: на 27% - до 38 195 случаев, нанесение телесных повреждений: опасных и тяжких телесных повреждений на 18% - до 144 663 случаев; простых телесных повреждений на 19% - до 366 699 случаев.

Текущее количество зарегистрированных преступных случаев на 3,5% превышает сравнительный показатель 2019 года, последнего года без коронавирусных ограничений.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сенатор по внутренним делам немецкой столицы Ирис Шпрангер и руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Гольгер Мюнх представили новые данные в Берлине.

Мюнх отметил, что даже после окончания пандемии подтверждена оценка того, что многие криминальные явления все больше смещаются в цифровое пространство.

Преступники в цифровой сфере действуют преимущественно трансгранично. Это касается прежде всего нелегальных изображений детей. В связи с этим власти решили усилить сетевое межведомственное сотрудничество.

Между тем, количество политически мотивированных преступлений в Германии в 2021 году было наибольшим за 20 лет.

Напомним, в начале февраля в общественном транспорте Германии впервые за почти три года разрешили ездить без масок.

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