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Нідерланди передали Україні 11 собак-саперів

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П'ятниця, 31 березня 2023, 20:43

Поліція Київської області прийняла в п’ятницю 11 собак, які пройшли в Нідерландах навчання з пошуку вибухівки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні поліції у Facebook.

Правоохоронці Київщини прийняли до кінологічного центру дев’ять бельгійських вівчарок малінуа і дві німецькі вівчарки.

 
Фото: Поліція Київської області

"Усі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком "пошук вибухових речовин і зброї", – зазначається в повідомленні.

 
Фото: Поліція Київської області

Собак після додаткового навчання будуть залучати до спецоперацій у Київській області, а також на прифронтових територіях для допомоги в розмінуванні, виявленні незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

 
Фото: Поліція Київської області

Вівчарок передали з Нідерландів за сприяння фонду Говарда Баффета, який раніше передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для перевезення службових собак.

Нагадаємо, на початку місяця Європейська комісія передала Україні дев'ять собак, навчених роботам з розмінування.

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Нідерланди

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