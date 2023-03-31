Нідерланди передали Україні 11 собак-саперів
П'ятниця, 31 березня 2023, 20:43
Поліція Київської області прийняла в п’ятницю 11 собак, які пройшли в Нідерландах навчання з пошуку вибухівки.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні поліції у Facebook.
Правоохоронці Київщини прийняли до кінологічного центру дев’ять бельгійських вівчарок малінуа і дві німецькі вівчарки.
"Усі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком "пошук вибухових речовин і зброї", – зазначається в повідомленні.
Собак після додаткового навчання будуть залучати до спецоперацій у Київській області, а також на прифронтових територіях для допомоги в розмінуванні, виявленні незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.
Вівчарок передали з Нідерландів за сприяння фонду Говарда Баффета, який раніше передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для перевезення службових собак.
Нагадаємо, на початку місяця Європейська комісія передала Україні дев'ять собак, навчених роботам з розмінування.