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Нидерланды передали Украине 11 собак-саперов

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Пятница, 31 марта 2023, 20:43

Полиция Киевской области приняла в пятницу 11 собак, которые прошли в Нидерландах обучение по поиску взрывчатки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении полиции в Facebook.

Правоохранители Киевщины приняли в кинологический центр девять бельгийских овчарок малинуа и две немецкие овчарки.

 
ФОТО: ПОЛИЦИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Все они прошли отбор и начальный курс тренировки в кинологическом центре Police Dogs Centre в Нидерландах по направлению "поиск взрывчатых веществ и оружия", - отмечается в сообщении.

 
ФОТО: ПОЛИЦИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Собак после дополнительного обучения будут привлекать к спецоперациям в Киевской области, а также на прифронтовых территориях для помощи в разминировании, выявлении незаконного перемещения и хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

 
ФОТО: ПОЛИЦИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Овчарок передали из Нидерландов при содействии фонда Говарда Баффета, который ранее передал кинологам Киевщины четыре специализированных автомобиля для перевозки служебных собак.

Напомним, в начале месяца Европейская комиссия передала Украине девять собак, обученных работам по разминированию.

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Нидерланды

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