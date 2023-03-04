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Тисячі людей вийшли на протести у Греції через масштабну залізничну аварію

Субота, 4 березня 2023, 10:06

Протести в Греції посилилися через кілька днів після масштабної залізничної катастрофи в країні: тисячі студентів вийшли на вулиці кількох міст, а в Афінах відбулися сутички протестувальників з поліцією.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

В Афінах поліція біля парламенту застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати невелику кількість протестувальників, які кидали в них пляшки із запальною сумішшю, підпалювали сміттєві баки і кидали виклик поліцейським кордонам. Про арешти чи поранення не повідомлялося.

Протести, організовані лівими і студентськими групами, були викликані обуренням відсутністю заходів безпеки на грецьких залізницях.

Найбільшою в п'ятницю була акція протесту в центральному грецькому місті Лариса, неподалік від місця катастрофи, де кілька тисяч людей пройшли мирною ходою. Подібні протести відбулися в середу і четвер.

Нагадаємо, грецька поліція в п’ятницю здійснила обшуки на залізничній станції в місті Лариса в межах розслідування зіткнення двох поїздів, в результаті якого загинуло щонайменше 57 осіб.

Масштабна аварія сталася у вівторок перед північчю. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. За останніми даними, загинули щонайменше 57 людей.

59-річному начальнику станції Лариса було пред’явлено звинувачення у вбивстві з необережності. Його адвокат заявив, що його клієнт визнав часткову відповідальність за аварію, але підкреслив, що були й інші чинники, які зіграли свою роль.

Міністр транспорту Греції подав у відставку після катастрофи, як і керівники двох залізничних компаній. Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що аварія сталася через "трагічну людську помилку".

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Греція

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