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Заступник генсека НАТО: Якщо Молдова хоче до Європи, потрібно менше боятися Росії

Неділя, 5 березня 2023, 15:25

Якщо Молдова хоче приєднатися до Євросоюзу, їй потрібно менше боятися Росії, яка зараз зайнята Україною.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в ефірі румунського телеканалу Prima TV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

На думку Джоане, зараз військового ризику для Молдови немає.

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"Шанс вирватися з периферії Європи випадає раз на кілька поколінь. Зараз саме час. Якщо вони хочуть залишитися там, це їхнє рішення. Але, якщо вони хочуть приєднатися до Європи, настав час зробити вибір, і їм потрібно менше боятися Росії, тому що Росія ледь справляється з Україною. Не думаю, що зараз існує військовий ризик для Молдови", - сказав Джоане.

На запитання, чи вважає він можливим об'єднання Румунії та Молдови, заступник гентека НАТО відповів: "Не можу коментувати, у мене є офіційні повноваження, і коли я щось кажу, це інтерпретують по-різному. Але я вірю, що доля Молдови - європейська".

Раніше ЗМІ повідомили, що ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови, вона може запрацювати влітку.

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Останнім часом безпекова ситуація у Молдові стає дедалі напруженішою. 

13 лютого президентка Молдови Мая Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила, що Кремль готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії. 

Також з РФ лунають заяви про нібито наміри України здійснити військову провокацію у невизнаному Придністров’ї. Офіційні Київ та Кишинів категорично це заперечують.

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