Заступник генсека НАТО: Якщо Молдова хоче до Європи, потрібно менше боятися Росії

Якщо Молдова хоче приєднатися до Євросоюзу, їй потрібно менше боятися Росії, яка зараз зайнята Україною.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в ефірі румунського телеканалу Prima TV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

На думку Джоане, зараз військового ризику для Молдови немає.

"Шанс вирватися з периферії Європи випадає раз на кілька поколінь. Зараз саме час. Якщо вони хочуть залишитися там, це їхнє рішення. Але, якщо вони хочуть приєднатися до Європи, настав час зробити вибір, і їм потрібно менше боятися Росії, тому що Росія ледь справляється з Україною. Не думаю, що зараз існує військовий ризик для Молдови", - сказав Джоане.

На запитання, чи вважає він можливим об'єднання Румунії та Молдови, заступник гентека НАТО відповів: "Не можу коментувати, у мене є офіційні повноваження, і коли я щось кажу, це інтерпретують по-різному. Але я вірю, що доля Молдови - європейська".

Раніше ЗМІ повідомили, що ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови, вона може запрацювати влітку.

Останнім часом безпекова ситуація у Молдові стає дедалі напруженішою.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила, що Кремль готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.

Також з РФ лунають заяви про нібито наміри України здійснити військову провокацію у невизнаному Придністров’ї. Офіційні Київ та Кишинів категорично це заперечують.