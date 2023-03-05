Заместитель генсека НАТО: Если Молдова хочет в Европу, нужно меньше бояться России

Если Молдова хочет присоединиться к Евросоюзу, ей нужно меньше бояться России, которая сейчас занята Украиной.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в эфире румынского телеканала Prima TV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По мнению Джоанэ, сейчас военного риска для Молдовы нет.

"Шанс вырваться из периферии Европы выпадает раз в несколько поколений. Сейчас самое время. Если они хотят остаться там, это их решение. Но, если они хотят присоединиться к Европе, пришло время сделать выбор, и им нужно меньше бояться России, потому что Россия едва справляется с Украиной. Не думаю, что сейчас существует военный риск для Молдовы", - сказал Джоанэ.

На вопрос, считает ли он возможным объединение Румынии и Молдовы, заместитель генсека НАТО ответил: "Не могу комментировать, у меня есть официальные полномочия, и когда я что-то говорю, это интерпретируют по-разному. Но я верю, что судьба Молдовы - европейская".

Ранее СМИ сообщили, что ЕС готовит миссию для укрепления сектора безопасности Молдовы, она может заработать летом.

В последнее время ситуация с безопасностью в Молдове становится все более напряженной.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла, что Кремль готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой из-за пределов страны - из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Также из РФ звучат заявления о якобы намерениях Украины осуществить военную провокацию в непризнанном Приднестровье. Официальные Киев и Кишинев категорически это отрицают.