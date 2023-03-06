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Британія і Німеччина вперше разом охоронятимуть небо над Естонією

Понеділок, 6 березня 2023, 09:12

Британія і Німеччина вперше візьмуть участь у спільних повітряних операціях над Естонією.

Про це оголосив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Близько 300 військовослужбовців Королівських ВПС зі 140-го експедиційного авіакрила будуть направлені до балтійської країни для участі в операціях НАТО з патрулювання повітряного простору.

Британські пілоти працюватимуть разом з винищувачами Typhoon з німецьких ВПС на реальних "інтегрованих" місіях.

Воллес високо оцінив демонстрацію "єдності" НАТО, додавши: "Персонал наших ВПС в Естонії виконує життєво важливу роль, забезпечуючи безпеку європейського неба і посилюючи присутність НАТО на сході Європи".

"Спільні операції такого роду демонструють силу і єдність Альянсу НАТО і нашу спільну рішучість підтримувати мир і безпеку в усьому регіоні" – сказав він.

"Ми працюємо разом вже деякий час, і зараз рівень співпраці вийшов на новий рівень. Нам і надалі дуже приємно працювати з нашими німецькими союзниками над усіма аспектами нашої місії - від технічного обслуговування і експлуатації літаків до планування і логістики" - сказав командир 140-го експедиційного авіаційного крила Скотт Макколл.

"Працювати разом з нашими союзниками з Королівських ВПС під час реальної місії - це те, на що ми чекали від самого початку цієї місії. Тепер ми можемо продемонструвати оперативну сумісність у ці складні часи задля захисту наших балтійських партнерів і східного флангу НАТО" - сказав підполковник Крістоф Гахмайстер, командир німецького загону.

Тіньовий міністр оборони від лейбористів Джон Хілі сказав, що відданість його партії співпраці НАТО з такими членами Альянсу, як Німеччина, є "непохитною".

"Але неефективне управління консерваторів оборонними проєктами, такими як Wedgetail, і скорочення військових транспортних літаків ставлять під сумнів зобов'язання Великої Британії в НАТО", - додав він.

У 2022 році літаки НАТО здійснили 570 вильотів в Європі для перехоплення російських військових літаків, що наближалися до повітряного простору альянсу.

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Велика Британія Німеччина Естонія

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