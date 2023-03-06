Великобритания и Германия впервые вместе будут охранять небо над Эстонией

Великобритания и Германия впервые примут участие в совместных воздушных операциях над Эстонией.

Об этом объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Около 300 военнослужащих Королевских ВВС из 140-го экспедиционного авиакрыла будут направлены в балтийскую страну для участия в операциях НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Британские пилоты будут работать вместе с истребителями Typhoon из немецких ВВС на реальных "интегрированных" миссиях.

Уоллес высоко оценил демонстрацию "единства" НАТО, добавив: "Персонал наших ВВС в Эстонии выполняет жизненно важную роль, обеспечивая безопасность европейского неба и усиливая присутствие НАТО на востоке Европы".

"Совместные операции такого рода демонстрируют силу и единство Альянса НАТО и нашу общую решимость поддерживать мир и безопасность во всем регионе" - сказал он.

"Мы работаем вместе уже некоторое время, и сейчас уровень сотрудничества вышел на новый уровень. Нам и в дальнейшем очень приятно работать с нашими немецкими союзниками над всеми аспектами нашей миссии - от технического обслуживания и эксплуатации самолетов до планирования и логистики" - сказал командир 140-го экспедиционного авиационного крыла Скотт Макколл.

"Работать вместе с нашими союзниками из Королевских ВВС во время реальной миссии - это то, чего мы ждали с самого начала этой миссии. Теперь мы можем продемонстрировать оперативную совместимость в эти сложные времена для защиты наших балтийских партнеров и восточного фланга НАТО", - сказал подполковник Кристоф Гахмайстер, командир немецкого отряда.

Теневой министр обороны от лейбористов Джон Хили сказал, что приверженность его партии сотрудничеству НАТО с такими членами Альянса, как Германия, является "непоколебимой".

"Но неэффективное управление консерваторов оборонными проектами, такими как Wedgetail, и сокращение военных транспортных самолетов ставят под сомнение обязательства Великобритании в НАТО", - добавил он.

В 2022 году самолеты НАТО совершили 570 вылетов в Европе для перехвата российских военных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству альянса.