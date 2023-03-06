У Нідерландах чимало потягів затримуються або скасовані через страйки і несправності

У багатьох районах Нідерландів 6 березня спостерігаються проблеми з залізничним рухом - через страйки або технічні проблеми.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

На сході причиною стали страйки працівників регіональних перевізників Keolis та Arriva - залізничники хочуть кращого колективного договору, аби заробітна платня підвищувалася відповідно до інфляції, а робочі години були трохи коротшими.

Страйкує і частина працівників автобусних перевізників. Про багато скасувань стає відомо незадовго перед часом відправлення.

У профспілці FNV кажуть, що на окремих напрямках на маршрут не вийшло до 80% транспорту.

Тим часом в районі Амстердаму на залізниці спостерігаються технічні несправності, через що скасували потяги з аеропорту Схіпхол до міст Гілверсум та Дімен, частина потягів до Утрехта також скасовані. Оператор залізниці обіцяє усунути пошкодження до кінця доби.

Як відомо, 7 березня очікуються масштабні перебої з рухом у Франції - через загальнонаціональний протест проти проєкту пенсійної реформи.