У Нідерландах чимало потягів затримуються або скасовані через страйки і несправності
У багатьох районах Нідерландів 6 березня спостерігаються проблеми з залізничним рухом - через страйки або технічні проблеми.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
На сході причиною стали страйки працівників регіональних перевізників Keolis та Arriva - залізничники хочуть кращого колективного договору, аби заробітна платня підвищувалася відповідно до інфляції, а робочі години були трохи коротшими.
Страйкує і частина працівників автобусних перевізників. Про багато скасувань стає відомо незадовго перед часом відправлення.
У профспілці FNV кажуть, що на окремих напрямках на маршрут не вийшло до 80% транспорту.
Тим часом в районі Амстердаму на залізниці спостерігаються технічні несправності, через що скасували потяги з аеропорту Схіпхол до міст Гілверсум та Дімен, частина потягів до Утрехта також скасовані. Оператор залізниці обіцяє усунути пошкодження до кінця доби.
Як відомо, 7 березня очікуються масштабні перебої з рухом у Франції - через загальнонаціональний протест проти проєкту пенсійної реформи.