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У Нідерландах чимало потягів затримуються або скасовані через страйки і несправності

Понеділок, 6 березня 2023, 16:09

У багатьох районах Нідерландів 6 березня спостерігаються проблеми з залізничним рухом - через страйки або технічні проблеми.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

На сході причиною стали страйки працівників регіональних перевізників Keolis та Arriva - залізничники хочуть кращого колективного договору, аби заробітна платня підвищувалася відповідно до інфляції, а робочі години були трохи коротшими.  

Страйкує і частина працівників автобусних перевізників. Про багато скасувань стає відомо незадовго перед часом відправлення. 

У профспілці FNV кажуть, що на окремих напрямках на маршрут не вийшло до 80% транспорту. 

Тим часом в районі Амстердаму на залізниці спостерігаються технічні несправності, через що скасували потяги з аеропорту Схіпхол до міст Гілверсум  та Дімен, частина потягів до Утрехта також скасовані. Оператор залізниці обіцяє усунути пошкодження до кінця доби. 

Як відомо, 7 березня очікуються масштабні перебої з рухом у Франції - через загальнонаціональний протест проти проєкту пенсійної реформи

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Нідерланди ЄвроЖиття

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