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В Нидерландах многие поезда задерживаются или отменены из-за забастовок и неисправностей

Понедельник, 6 марта 2023, 16:09

Во многих районах Нидерландов 6 марта наблюдаются проблемы с железнодорожным движением - из-за забастовок или из-за технических проблем.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

На востоке причиной стали забастовки работников региональных перевозчиков Keolis и Arriva - железнодорожники хотят лучшего коллективного договора, чтобы заработная плата повышалась в соответствии с инфляцией, а рабочие часы были немного короче.

Бастует и часть работников автобусных перевозчиков. О многих отмены становится известно незадолго перед временем отправления.

В профсоюзе FNV говорят, что на отдельных направлениях на маршрут не вышло до 80% транспорта.

Тем временем в районе Амстердама на железной дороге наблюдаются технические неисправности, из-за чего отменили поезда из аэропорта Схипхол в города Гилверсум и Димен, часть поездов в Утрехт также отменены. Оператор железной дороги обещает устранить повреждения до конца суток.

Как известно, 7 марта ожидаются масштабные перебои с движением во Франции - из-за общенационального протест против проекта пенсионной реформы.

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Нидерланды ЕвроЖизнь

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