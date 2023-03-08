В Чехии собрали средства на 15 мобильных комплексов ПВО для Украины

Чешская инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) объявила о финальном этапе сбора 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor для Украины, которые в ближайшие недели отправятся в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. До конца месяца они прибудут в Украину", - объявила инициатива в Twitter.

Výroba patnácti protiletadlových dvojčat Viktor na které jste poslali 90 milionů jde do finále! 👍 Autíčka a kulomety jsou ready. Kompletace začíná. Na Ukrajinu pojednou už koncem měsíce. Na raketomet RM-70 můžete přispět zde https://t.co/P6bgFIpPr7 pic.twitter.com/9Ksl7roLsr — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 8, 2023

Мобильный комплекс Victor - это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, которые используют боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей.

Зенитный комплекс имеет прочную конструкцию и высокую точность стрельбы, эффективная дальность которой составляет более двух километров. Victor оснащен дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Носителем комлекса является модифицированный внедорожник Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, что позволяет вести огонь непосредственно из автомобиля. Благодаря четырехлитровому двигателю и полноприводному механизму Victor позволяет быстро передвигаться даже в сложных условиях местности.

ФОТО: "ПОДАРОК ДЛЯ ПУТИНА"

Ранее инициатива, основанная чешским бизнесменом Далибором Дедеком, собрала средства на модернизированный танк T-72, различные типов беспилотников. Также "Подарок для Путина" финансирует обучение для украинских солдат и уроки жестового языка для украинцев с недостатками слуха в Чехии.

Сейчас "Подарок для Путина" ведет сбор на покупку для Украины реактивной системы залпового огня RM-70.