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В Чехии собрали средства на 15 мобильных комплексов ПВО для Украины

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Среда, 8 марта 2023, 19:41

Чешская инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) объявила о финальном этапе сбора 15 мобильных комплексов противовоздушной обороны Victor для Украины, которые в ближайшие недели отправятся в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Производство 15 зенитных установок-близнецов Victor, на которые вы перечислили 90 миллионов крон, подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. До конца месяца они прибудут в Украину", - объявила инициатива в Twitter.

Мобильный комплекс Victor - это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, которые используют боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей.

Зенитный комплекс имеет прочную конструкцию и высокую точность стрельбы, эффективная дальность которой составляет более двух километров. Victor оснащен дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

Носителем комлекса является модифицированный внедорожник Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, что позволяет вести огонь непосредственно из автомобиля. Благодаря четырехлитровому двигателю и полноприводному механизму Victor позволяет быстро передвигаться даже в сложных условиях местности.

 
ФОТО: "ПОДАРОК ДЛЯ ПУТИНА"

Ранее инициатива, основанная чешским бизнесменом Далибором Дедеком, собрала средства на модернизированный танк T-72, различные типов беспилотников. Также "Подарок для Путина" финансирует обучение для украинских солдат и уроки жестового языка для украинцев с недостатками слуха в Чехии.

Сейчас "Подарок для Путина" ведет сбор на покупку для Украины реактивной системы залпового огня RM-70.

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