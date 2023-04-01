Німеччина не зможе повністю закрити потреби Бундесверу до 2030 року - міністр оборони

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не очікує, що прогалини в оснащенні Бундесверу будуть ліквідовані найближчим часом.

Про це пише Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус заявив, що існуючі прогалини з озброєнням Бундесверу не можуть бути повністю закриті до 2030 року, тому необхідно визначити пріоритети.

Одним з таких пріоритетів, за його словами, є захист східного флангу НАТО.

"Для нас це означає, перш за все, створення повністю оснащеної дивізії до 2025 року і відповідний внесок у сили реагування НАТО", - сказав міністр.

Він додав, що поставки зброї в Україну також призвели до прогалин у Бундесвері. Раніше Пісторіус оголосив, що проведе переговори з представниками оборонної промисловості.

"Бундесвер має виконувати три завдання: національна оборона і оборона альянсу, а також міжнародні кризові операції. Це вимагає навичок, підкріплених матеріальними засобами та особовим складом", - пояснив він.

Цього тижня в уряді Німеччини повідомили про останню партію переданої Україні військової допомоги, включно з танками Leopard 2 і БМП Marder.

29 березня бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит федеральних міністерств оборони та внутрішніх справ Німеччини про виділення ще 12 мільярдів євро на військову підтримку для України.