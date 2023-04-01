Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Германия не сможет полностью закрыть потребности Бундесвера до 2030 года - министр обороны

Суббота, 1 апреля 2023, 13:52

Министр обороны Германии Борис Писториус не ожидает, что пробелы в оснащении Бундесвера будут ликвидированы в ближайшее время.

Об этом пишет Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Писториус заявил, что существующие пробелы с вооружением Бундесвера не могут быть полностью закрыты до 2030 года, поэтому необходимо определить приоритеты.

Одним из таких приоритетов, по его словам, является защита восточного фланга НАТО.

"Для нас это означает, прежде всего, создание полностью оснащенной дивизии до 2025 года и соответствующий вклад в силы реагирования НАТО", - сказал министр.

Он добавил, что поставки оружия в Украину также привели к пробелам в Бундесвере. Ранее Писториус объявил, что проведет переговоры с представителями оборонной промышленности.

"Бундесвер должен выполнять три задачи: национальная оборона и оборона альянса, а также международные кризисные операции. Это требует навыков, подкрепленных материальными средствами и личным составом", - пояснил он.

Напомним, в правительстве Германии сообщили о последней партии переданной Украине военной помощи, включая танки Leopard 2 и БМП Marder.

29 марта бюджетный комитет Бундестага одобрил запрос федеральных министерств обороны и внутренних дел Германии о выделении еще 12 миллиардов евро на военную поддержку для Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия

Статьи

Предпоследний шаг к НАТО: что будет с расширением Альянса после решения о Финляндии

Теперь расширение НАТО не вызывает сомнений. А Москва, обессиленная войной против Украины, смогла ответить лишь истерикой...
31 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Кризис в пользу друзей РФ: что изменят для Болгарии досрочные парламентские выборы

Меньше чем за два года граждане Болгарии уже трижды ходили на досрочные выборы. А в это воскресенье сделают это снова, теперь уже в четвертый раз (укр.)
31 марта 2023 — Михаил Драпак, для Европейской правды

Порнороман Трампа: каким станет первое уголовное обвинение экс-президенту США

Большое жюри присяжных Манхеттена выдвинет Дональду Трампу уголовные обвинения, которые могут повлиять на его президентские планы.
14 марта 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда