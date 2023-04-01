Германия не сможет полностью закрыть потребности Бундесвера до 2030 года - министр обороны

Министр обороны Германии Борис Писториус не ожидает, что пробелы в оснащении Бундесвера будут ликвидированы в ближайшее время.

Об этом пишет Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Писториус заявил, что существующие пробелы с вооружением Бундесвера не могут быть полностью закрыты до 2030 года, поэтому необходимо определить приоритеты.

Одним из таких приоритетов, по его словам, является защита восточного фланга НАТО.

"Для нас это означает, прежде всего, создание полностью оснащенной дивизии до 2025 года и соответствующий вклад в силы реагирования НАТО", - сказал министр.

Он добавил, что поставки оружия в Украину также привели к пробелам в Бундесвере. Ранее Писториус объявил, что проведет переговоры с представителями оборонной промышленности.

"Бундесвер должен выполнять три задачи: национальная оборона и оборона альянса, а также международные кризисные операции. Это требует навыков, подкрепленных материальными средствами и личным составом", - пояснил он.

Напомним, в правительстве Германии сообщили о последней партии переданной Украине военной помощи, включая танки Leopard 2 и БМП Marder.

29 марта бюджетный комитет Бундестага одобрил запрос федеральных министерств обороны и внутренних дел Германии о выделении еще 12 миллиардов евро на военную поддержку для Украины.