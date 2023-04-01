Глава МЗС Фінляндії очікує, що країна офіційно стане членом НАТО приблизно за два тижні

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто очікує, що тепер, із завершенням процедури ратифікації вступу, Фінляндія офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу орієнтовно за два тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить суспільний мовник Yle.

Пекка Хаавісто зазначив, що отримав інформацію про затвердження президентом Туреччини рішення парламенту про ратифікацію протоколу, і далі не очікує якихось перешкод.

За його словами, скоріш за все Туреччина швидко срямує документ до Вашингтона, де зберігаються документи про вступ усіх союзників.

Після того, як генсек НАТО Єнс Столтенберг отримає від США інформацію, що папери прибули, він запросить Фінляндію до членства.

"Це може статися практично у будь-який день. Якщо намагатися вгадати, то це може бути, наприклад, понеділок чи вівторок", - зазначив Хаавісто.

Після запрошення генсека представник Фінляндії особисто вирушить до Держдепу США із документами про вступ. З моменту, коли їх доставлять, процес вступу буде остаточно завершено.

Пекка Хаавісто каже, що якщо Туреччина відправить свої папери так, як і очікується, уся процедура може завершитися або цього, або наступного тижня.

Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що президент Туреччини затвердив рішення парламенту про ратифікацію фінського протоколу про вступ.

Водночас, перспективи схвалення вступу Швеції, яка досі чекає згоди Угорщини й Туреччини, стали ще більш невизначеними. У Стокгольмі вже не впевнені, що зможуть завершити процес вступу до саміту НАТО у Вільнюсі, хоча такий шанс залишається.

Детальніше про те, чого чекати далі у процесі розширення НАТО, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди, або у статті Передостанній крок до НАТО.