Глава МИД Финляндии ожидает, что страна официально станет членом НАТО примерно через две недели

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто ожидает, что теперь, с завершением процедуры ратификации вступления, Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса в ближайшие две недели.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит общественный вещатель Yle.

Пекка Хаависто отметил, что получил информацию об утверждении президентом Турции решения парламента о ратификации протокола, и дальше не ожидает каких-либо препятствий.

По его словам, скорее всего Турция быстро отправит документ в Вашингтон, где хранятся документы о вступлении всех союзников.

После того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг получит от США информацию, что документы доставлены, он пригласит Финляндию к членству.

"Это может произойти практически в любой день. Если пытаться угадать, то это может быть, например, понедельник или вторник", - отметил Хаависто.

После приглашения генсека представитель Финляндии лично отправится в Госдеп США с документами о вступлении. С момента, когда их доставят, процесс вступления будет окончательно завершен.

Пекка Хаависто говорит, что если Турция отправит свои бумаги так, как и ожидается, вся процедура может завершиться или на этой, или на следующей неделе.

Напомним, 1 апреля стало известно, что президент Турции утвердил решение парламента о ратификации финского протокола о вступлении.

В то же время, перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия Венгрии и Турции, стали еще более неопределенными. В Стокгольме уже не уверены, что смогут завершить процесс вступления до саммита НАТО в Вильнюсе, хотя такой шанс остается.

Подробнее о том, чего ждать дальше в процессе расширения НАТО, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды, или в статье Предпоследний шаг к НАТО.