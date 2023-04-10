В Грузии оппозиция провела митинг за евроинтеграцию и отставку правительства

В Тбилиси на проспекте Руставели перед парламентом Грузии состоялся митинг под лозунгом - "Вместе в Европу", который организовала партия "Национальное движение".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Митинг со сцены, установленной перед фасадом парламента, открыл член "Национального движения" Ираклий Павленишвили.

По словам организаторов акции, будущее Грузии в Европе. В то же время собравшиеся на Руставели требовали отставки правительства и увольнения Михеила Саакашвили, Ники Гварамия и Лазаре Григориадиса. На митинге периодически скандировали "Миша, Миша", а также призывы к правительству - "Уходи!".

Дорога перед парламентом была перекрыта.

Ход акции был мирный.

Как сообщалось, массовые протесты в Тбилиси против закона об иностранных агентах повлияли на Запад.

В Евросоюзе уже размышляют над вопросом предоставления Грузии статуса кандидата - такой шаг рассматривают как защиту от сползания Тбилиси все ближе к орбите РФ.

Подробнее об этом читайте в материале "ЕС готов дать Грузии статус кандидата, но у РФ есть заготовки и на этот случай".