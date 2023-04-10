В Іспанії зростає популярність правлячої Соціалістичної партії, але лідирують консерватори

В Іспанії правляча Соціалістична партія (PSOE) прем’єра Педро Санчеса змогла розвернути негативний тренд і зараз лише незначним чином відстає від консервативної Народної партії (PP)

Про це свідчать результати опитування barometer of 40dB для El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Показники електоральних симпатій PSOE та PP практично зрівнялися. Після помітної втрати виборців головною урядовою партією, яка виявилася на три відсоткові пункти нижче PP в листопаді минулого року, соціалісти змінили негативну тенденцію і покращили свої очікування, отримавши, згідно з опитуванням, 27,4% голосів, лише шість десятих процентного пункта менше від Народної партії (28%).

Опитування проводилося з 24 по 27 березня, тобто після провалу вотуму недовіри Педро Санчесу. Вотум недовіри забезпечив більшу присутність Vox у публічному порядку денному, але ця присутність не покращила її електоральних очікувань. Партія на чолі з Сантьяго Абаскалем втратила два місця порівняно з попереднім опитуванням і десять після виборів 2019 року.

Якщо говорити про ідеологічні блоки, то розподіл залишається на рівні показників попереднього опитування, оскільки PSOE зростає, а її партнер Podemos та Vox падають. Партії коаліційного уряду разом мають 140 місць, тобто на 15 менше, ніж на минулих загальних виборах, а PP і Vox можуть отримати 164 місці, що на 23 більше, ніж у 2019 році. Зростання Народної партії, яка в 2019 році отримала найгірший результат у своїй історії, кардинально змінює розклади між блоками: тоді ліві отримали на 15 більше, ніж праві, а зараз ця різниця становить 23 місця на користь правих.

Вибори в Іспанії відбудуться наприкінці цього року.