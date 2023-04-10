В Испании растет популярность правящей Социалистической партии, но лидируют консерваторы

В Испании правящая Социалистическая партия (PSOE) премьера Педро Санчеса смогла развернуть негативный тренд и сейчас лишь незначительно отстает от консервативной Народной партии (PP)

Об этом свидетельствуют результаты опроса barometer of 40dB для El Pais, сообщает "Европейская правда".

Показатели электоральных симпатий PSOE и PP практически сравнялись. После заметной потери избирателей главной правительственной партией, которая оказалась на три процентных пункта ниже PP в ноябре прошлого года, социалисты изменили негативную тенденцию и улучшили свои ожидания, получив, согласно опросу, 27,4% голосов, лишь шесть десятых процентного пункта меньше Народной партии (28%).

Опрос проводился с 24 по 27 марта, то есть после провала вотума недоверия Педро Санчесу. Вотум недоверия обеспечил большее присутствие Vox в публичной повестке дня, но это присутствие не улучшило ее электоральных ожиданий. Партия во главе с Сантьяго Абаскалем потеряла два места по сравнению с предыдущим опросом и десять после выборов 2019 года.

Если говорить об идеологических блоках, то распределение остается на уровне показателей предыдущего опроса, поскольку PSOE растет, а ее партнер Podemos и Vox падают. Партии коалиционного правительства вместе имеют 140 мест, то есть на 15 меньше, чем на прошлых всеобщих выборах, а PP и Vox могут получить 164 места, что на 23 больше, чем в 2019 году. Рост Народной партии, которая в 2019 году получила худший результат в своей истории, кардинально меняет расклады между блоками: тогда левые получили на 15 больше, чем правые, а сейчас эта разница составляет 23 места в пользу правых.

Выборы в Испании состоятся в конце этого года.