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У Держдепі запевняють, що "злив" секретних документів США не вплине на підтримку України

Понеділок, 10 квітня 2023, 22:29

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок заявив заступник речника Держжепу Ведант Патель.

Представник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що не буде замість України говорити про рішення, які ухвалюються на полі бою, позиції українських сил і планування майбутніх дій.

"Що я хотів би сказати загалом, і ви знаєте, що це не новина, так це те, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну на тлі жорстокої російської агресії стільки, скільки буде потрібно, і так буде й надалі", – підкреслив він.

Пентагон прокоментував "зливи" секретних документів: дуже серйозний безпековий ризик

Раніше Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Розслідування розпочали після того, як у п'ятницю з'явилися нові документи, що охоплюють широкий спектр питань - від підтримки України з боку США до інформації про ключових союзників Сполучених Штатів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав першу партію матеріалів "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

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