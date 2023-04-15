У Грузії заперечили чутки про нібито відновлення авіасполучення з Росією

Агентству цивільної авіації Грузії довелося спростовувати чутки про відновлення авіасполучення з Росією після того, як московський аеропорт нібито помилково додав у базу такий рейс.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

У п’ятницю на сайті аеропорту "Внуково" з’явився прямий рейс до Грузії, зазначалося, що він буде щоденним. Втім, за короткий час інформація зникла.

"Новости-Грузия"

У пресслужбі аеропорту пояснили інцидент технічним збоєм.

Агентство цивільної авіації Грузії після цього заявило, що рішень про відновлення прямих рейсів з Росією не було.

"Наголошуємо, що між Грузією та Росією пряме регулярне авіасполучення не здійснюється і статус кво не зміниться. Російська сторона не зверталася щодо відновлення регулярного повітряного сполучення", – повідомили у пресслужбі.

Авіакомпанія Georgian Airways заявила, що не подавала заявок на такий маршрут.

Користувачі соцмереж припускають, що йдеться про провокацію з метою перевірити громадську думку.

Нагадаємо, Росія припинила авіасполучення з Грузією після так званої "ночі Гаврилова" у липні 2019 року – коли поява у парламенті російського депутата-комуніста Сергєя Гаврилова спровокувала протести й заворушення.

Останнім часом від представників РФ кілька разів лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У правлячій партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко розкритикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти і співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України.

У ЄС і США застерегли грузинську владу від такого кроку.

Дивіться також відеоблог "ЄвроПравди" з поясненнями на цю тему.