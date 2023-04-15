В Грузии опровергли слухи о якобы возобновлении авиасообщения с Россией

Агентству гражданской авиации Грузии пришлось опровергать слухи о возобновлении авиасообщения с Россией после того, как московский аэропорт якобы по ошибке добавил в базу такой рейс.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В пятницу на сайте аэропорта "Внуково" появился прямой рейс в Грузию, отмечалось, что он будет ежедневным. Через некоторое время информация исчезла.

"Новости-Грузия"

В пресс-службе аэропорта объяснили инцидент техническим сбоем.

Агентство гражданской авиации Грузии после этого заявило, что решений о возобновлении прямых рейсов с Россией не было.

"Подчеркиваем, что между Грузией и Россией прямое регулярное авиасообщение не осуществляется и статус-кво не изменился. Российская сторона не обращалась по поводу восстановления регулярного воздушного сообщения", – сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания Georgian Airways заявила, что не подавала заявок на такой маршрут.

Пользователи соцсетей предполагают, что речь идет о провокации с целью проверить общественное мнение.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Грузией после так называемой "ночи Гаврилова" в июле 2019 года – когда появление в парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова спровоцировало протесты и беспорядки.

В последнее время от представителей РФ несколько раз звучали заявления о возможности восстановления прямых авиарейсов с Грузией.

В правящей партии Грузии одобрительно реагировали на такие сигналы, а оппозиция жестко раскритиковала потенциальное возобновление рейсов в то время, когда мир, наоборот, ограничивает контакты и сотрудничество с Москвой из-за агрессивной войны против Украины.

В ЕС и США предостерегли грузинские власти от такого шага.

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