У Фінляндії запускають на повну потужність найбільший в Європі ядерний реактор, який будували 18 років

Найбільший у Європі фінський ядерний реактор "Олкілуото 3" (OL3), будівництво якого довго відкладалося, почне регулярну роботу в неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Після тривалого очікування третій енергоблок АЕС "Олкілуото" починає регулярне вироблення електроенергії. Це станеться в ніч на 16 квітня, на добу раніше запланованого. Спочатку планувалося запустити комерційну експлуатацію "Олкілуото-3" 17 квітня.

Наразі потужність третього реактора становить 1 590 мегават, це означає, що реактор працює практично на повну потужність, що становить 1 600 мегават.

Запуск АЕС неодноразово відкладався через різні технічні проблеми.

Інвестиційне рішення про будівництво третьої атомної електростанції в Олкілуото було ухвалено 2003 року. Тоді передбачалося, що станція буде готова до комерційної експлуатації в 2009 році.

Нагадаємо, Німеччина відключить три останні атомні електростанції, завершивши шістдесятирічну програму, яка породила один із найсильніших рухів протесту в Європі, але отримала короткочасну перерву через війну в Україні.