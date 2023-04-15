В Финляндии запускают на полную мощность крупнейший в Европе ядерный реактор, строившейся 18 лет

Крупнейший в Европе финский ядерный реактор Олкилуото 3 (OL3), строительство которого долго откладывалось, начнет регулярную работу в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

После длительного ожидания третий энергоблок АЭС "Олкилуото" начинает регулярную выработку электроэнергии. Это произойдет в ночь на 16 апреля, на сутки раньше запланированного. Изначально планировалось запустить коммерческую эксплуатацию "Олкилуото-3" 17 апреля.

На данный момент мощность третьего реактора составляет 1 590 мегаватт, это означает, что реактор работает практически на полную мощность, составляющую 1 600 мегаватт.

Запуск АЭС неоднократно откладывался из-за различных технических проблем.

Инвестиционное решение о строительстве третьей атомной электростанции в Олкилуото было принято в 2003 году. Тогда предполагалось, что станция будет готова к коммерческой эксплуатации в 2009 году.

Напомни, Германия отключит три последние атомные электростанции, завершив шестидесятилетнюю программу, которая породила одно из самых сильных движений протеста в Европе, но получила кратковременную передышку из-за войны в Украине.