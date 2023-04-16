У Празі кілька тисяч людей протестують проти проукраїнського уряду Фіали

У Празі в неділю зібралась багатотисячна антиурядова демонстрація з вимогою відставки проукраїнського уряду Петра Фіали і припинення війни в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

О 14 годині за місцевим часом на Вацлавській площі у Празі розпочалася антиурядова демонстрація "Чехія проти бідності", організована непарламентською популістською політичною партією "Право, Повага, Професіоналізм", яку очолює юрист Їндржих Райхл.

Демонстранти принесли з собою чеські прапори і транспаранти з гаслами, спрямованими проти чинного уряду під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали.

Вони тримали в руках транспаранти із такими написами: "Коли несправедливість стане законом, опір стане обов'язком", "Люди не повинні боятися свого уряду, а уряд повинен боятися свого народу", "Генеральний страйк", "Дайте миру шанс", "Ні війні", "Геть з НАТО", "Брехливий уряд і ЗМІ".

Антиурядовий мітинг у Празі, фото: Novinky

"Ми в жодному разі не хочемо війни, ми хочемо відстоювати мирне вирішення на нашому континенті. Світові держави грають у шахову партію, Україна – лише одна клітинка, і останнє, що їх хвилює, – це життя простих українців і росіян, які гинуть щодня", – заявляв Райхл.

На площі також лунав гімн Чехословаччини.

Антиурядовий мітинг у Празі, фото: Novinky

На мітингу Райхл також говорив, що всі, хто зібрався на площі, виступають на захист Чехії.

"За допомогою ненасильницького громадянського протесту ми хочемо змістити коаліційний уряд Петра Фіали", – сказав він.

За його словами, демонстрація має висловити протест "не тільки проти економічних злиднів, а й проти моральної бідності".

На демонстрації Райхл також висловився проти запровадження віддаленого голосування під час виборів і проти ухвалення закону про одностатеві шлюби.

Після завершення мітингу на Вацлавській площі протестувальники вирушили до штаб-квартири кабінету міністрів.

Раніше Райхл заявляв, що якщо уряд не прийме вимоги протестувальників, які включають, серед іншого, відмову від системи торгівлі квотами на викиди або припинення поставок військової техніки в Україну, вони будуть блокувати урядові будівлі, пише видання Novinky. Однак згодом він уточнив, що демонстранти стануть "живим ланцюгом проти бідності" перед будівлею уряду.

За даними чеських ЗМІ, у антиурядовій акції протесту беруть участь тисячі людей, у той час як на контрдемонстрацію зібралось близько 300 осіб.

Після завершення останньої демонстрації партії "Право, Повага, Професіоналізм" на Вацлавській площі 11 березня перед будівлею Національного музею сталася сутичка з поліцією. Тоді кілька сотень протестувальників спробували увірватися до будівлі музею, щоб зірвати вивішений прапор України.