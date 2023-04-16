У Празі кілька тисяч людей протестують проти проукраїнського уряду Фіали
Неділя, 16 квітня 2023, 17:28
У Празі в неділю зібралась багатотисячна антиурядова демонстрація з вимогою відставки проукраїнського уряду Петра Фіали і припинення війни в Україні.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.
О 14 годині за місцевим часом на Вацлавській площі у Празі розпочалася антиурядова демонстрація "Чехія проти бідності", організована непарламентською популістською політичною партією "Право, Повага, Професіоналізм", яку очолює юрист Їндржих Райхл.
Демонстранти принесли з собою чеські прапори і транспаранти з гаслами, спрямованими проти чинного уряду під керівництвом прем'єр-міністра Петра Фіали.
Вони тримали в руках транспаранти із такими написами: "Коли несправедливість стане законом, опір стане обов'язком", "Люди не повинні боятися свого уряду, а уряд повинен боятися свого народу", "Генеральний страйк", "Дайте миру шанс", "Ні війні", "Геть з НАТО", "Брехливий уряд і ЗМІ".
"Ми в жодному разі не хочемо війни, ми хочемо відстоювати мирне вирішення на нашому континенті. Світові держави грають у шахову партію, Україна – лише одна клітинка, і останнє, що їх хвилює, – це життя простих українців і росіян, які гинуть щодня", – заявляв Райхл.
На площі також лунав гімн Чехословаччини.
На мітингу Райхл також говорив, що всі, хто зібрався на площі, виступають на захист Чехії.
"За допомогою ненасильницького громадянського протесту ми хочемо змістити коаліційний уряд Петра Фіали", – сказав він.
За його словами, демонстрація має висловити протест "не тільки проти економічних злиднів, а й проти моральної бідності".
На демонстрації Райхл також висловився проти запровадження віддаленого голосування під час виборів і проти ухвалення закону про одностатеві шлюби.
Після завершення мітингу на Вацлавській площі протестувальники вирушили до штаб-квартири кабінету міністрів.
Раніше Райхл заявляв, що якщо уряд не прийме вимоги протестувальників, які включають, серед іншого, відмову від системи торгівлі квотами на викиди або припинення поставок військової техніки в Україну, вони будуть блокувати урядові будівлі, пише видання Novinky. Однак згодом він уточнив, що демонстранти стануть "живим ланцюгом проти бідності" перед будівлею уряду.
За даними чеських ЗМІ, у антиурядовій акції протесту беруть участь тисячі людей, у той час як на контрдемонстрацію зібралось близько 300 осіб.
Після завершення останньої демонстрації партії "Право, Повага, Професіоналізм" на Вацлавській площі 11 березня перед будівлею Національного музею сталася сутичка з поліцією. Тоді кілька сотень протестувальників спробували увірватися до будівлі музею, щоб зірвати вивішений прапор України.