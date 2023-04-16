В Праге несколько тысяч человек протестуют против проукраинского правительства Фиалы

В Праге в воскресенье собралась многотысячная антиправительственная демонстрация с требованием отставки проукраинского правительства Петра Фиалы и прекращения войны в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает Czech Radio.

В 14 часов по местному времени на Вацлавской площади в Праге началась антиправительственная демонстрация "Чехия против бедности", организованная непарламентской популистской политической партией "Право, Уважение, Профессионализм", которую возглавляет юрист Йиндржих Райхл.

Демонстранты принесли с собой чешские флаги и транспаранты с лозунгами, направленными против действующего правительства под руководством премьер-министра Петра Фиалы.

Они держали в руках транспаранты с такими надписями: "Когда несправедливость станет законом, сопротивление станет обязанностью", "Люди не должны бояться своего правительства, а правительство должно бояться своего народа", "Генеральная забастовка", "Дайте миру шанс", "Нет войне", "Прочь из НАТО", "Лживое правительство и СМИ".

Антиправительственный митинг в Праге, фото: Novinky

"Мы ни в коем случае не хотим войны, мы хотим отстаивать мирное решение на нашем континенте. Мировые державы играют в шахматную партию, Украина – лишь одна клеточка, и последнее, что их волнует, – это жизнь простых украинцев и россиян, которые гибнут каждый день", – заявлял Райхл.

На площади также звучал гимн Чехословакии.

Антиправительственный митинг в Праге, фото: Novinky

На митинге Райхл также говорил, что все, кто собрался на площади, выступают в защиту Чехии.

"С помощью ненасильственного гражданского протеста мы хотим сместить коалиционное правительство Петра Фиалы", – сказал он.

По его словам, демонстрация должна выразить протест "не только против экономической нищеты, но и против моральной бедности".

На демонстрации Райхл также высказался против введения удаленного голосования во время выборов и против принятия закона об однополых браках.

После завершения митинга на Вацлавской площади протестующие отправились к штаб-квартире кабинета министров.

Ранее Райхл заявлял, что если правительство не примет требования протестующих, которые включают, среди прочего, отказ от системы торговли квотами на выбросы или прекращение поставок военной техники в Украину, они будут блокировать правительственные здания, пишет издание Novinky. Однако впоследствии он уточнил, что демонстранты станут "живой цепью против бедности" перед зданием правительства.

По данным чешских СМИ, в антиправительственной акции протеста принимают участие тысячи людей, в то время как на контрдемонстрацию собралось около 300 человек.

После завершения последней демонстрации партии "Право, Уважение, Профессионализм" на Вацлавской площади 11 марта перед зданием Национального музея произошла стычка с полицией. Тогда несколько сотен протестующих попытались ворваться в здание музея, чтобы сорвать вывешенный флаг Украины.