В коронации Чарльза ІІІ примут участие более 6 тысяч военных

Более 6000 военнослужащих Вооруженных сил Соединенного Королевства примут участие в коронации Чарльза III и королевы Камиллы в следующем месяце.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, пишет "Европейская правда".

В крупнейшей за 70 лет военной церемониальной операции моряки, военные и авиаторы со всей Великобритании и стран Содружества примут участие в двух пышных процессиях, которые будут сопровождать короля и его жену в Вестминстерское аббатство и обратно, где состоится коронационная служба.

Позже в тот же день состоится коронационный пролет более 60 самолетов Королевского военно-морского флота, британской армии и Королевских военно-воздушных сил, которые пролетят над торговым центром The Mall в центре Лондона.

С военных баз во всех уголках страны и с кораблей в море прозвучат пушечные салюты, которые оповестят о моменте коронации короля.

В течение ближайших недель военнослужащие Вооруженных сил по всей стране будут заняты репетициями своей роли в торжествах в честь своего нового главнокомандующего.

Ранее сообщалось, что король Чарльз III отправится на коронацию в Вестминстерское аббатство в новейшей карете королевской семьи, а возвращаться из нее будет в традиционной – той, что используется почти 200 лет и известна своим неудобством.

Как известно, Чарльз III будет коронован 6 мая 2023 года на церемонии, которую проведет глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Супруга Чарльза, королева-консорт Камилла будет коронована вместе со своим супругом.

Корону Святого Эдуарда – главную коронную драгоценность Соединенного Королевства - начали готовить к событию уже в декабре 2022 года.