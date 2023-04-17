Росії не вистачає обладнання для війни проти України через санкції - Мінфін США

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що запроваджені Вашингтоном санкції позбавляють Росію обладнання для ведення війни проти України.

Про це вона сказала в інтерв`ю CNN, пише "Європейська правда".

Єллен зазначила, що санкції та експортний контроль змусили Росію звернутися до Ірану та Північної Кореї за військовою допомогою.

"Але ми вважаємо, що його (президента РФ Володимира Путіна. – Ред.) армії дійсно не вистачає обладнання, необхідного для ведення війни", – сказала міністр.

Єллен додала, що США вживають заходів, щоб обмежити можливість РФ ухилятися від санкцій.

Крім того, за її словами, обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель перетворює очікуваний профіцит бюджету РФ на дефіцит.

Нагадаємо, Єллен також заявляла, що Росія має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні під час розв`язаної повномасштабної війни.