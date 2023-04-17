Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введенные Вашингтоном санкции лишают Россию оснащения для ведения войны против Украины.

Об этом она сказала в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

Йеллен отметила, что санкции и экспортный контроль заставили Россию обратиться к Ирану и Северной Корее за военной помощью.

"Но мы считаем, что его (президента РФ Владимира Путина. – Ред.) армии действительно не хватает оснащения, необходимого для ведения войны", – сказала министр.

Йеллен добавила, что США принимают меры, чтобы ограничить возможность РФ уклоняться от санкций.

Кроме того, по ее словам, ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель превращает ожидаемый профицит бюджета РФ в дефицит.

Напомним, Йеллен также заявляла, что Россия должна заплатить за ущерб, который она причинила Украине во время развязанной полномасштабной войны.