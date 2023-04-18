Вартість другого пакета підтримки Європейської комісії для фермерів з п'яти країн, які постраждали від напливу імпорту української сільськогосподарської продукції, складе 100 млн євро.

Про це стало відомо "Польському радіо", повідомляє "Європейська правда".

Вже найближчими днями Єврокомісія ухвалить рішення про виділення другого пакета підтримки для фермерів 5 держав ЄС. При цьому Польща, за очікуваннями, з пакета вартістю 100 млн євро отримає майже третину: близько 30 млн євро.

Комісія іде на цей крок після рішення Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України. Над аналогічним рішенням розмірковує Болгарія.

Паралельно Єврокомісія проводить переговори з Польщею та Угорщиною щодо запровадженої заборони на імпорт зерна з України. А у вівторок 25 квітня це буде однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Люксембурзі.

Гроші на фінансову підтримку фермерів надійдуть з бюджету ЄС, з антикризового резерву. П'ять країн матимуть можливість подвоїти цю суму за рахунок дотацій з національних бюджетів.

Очікують, що Єврокомісія запропонує заходи для забезпечення того, щоб транзит зерна з України в рамках коридорів солідарності досягав місця призначення, тобто Африки, а не затримувався в сусідніх з Україною країнах.

"Спекулятивна патологія має бути ліквідована. Потрібні системні рішення", – сказав дипломат ЄС у коментарів "Польському радіо".

Він додав, що однією з пропозицій у надзвичайній ситуації могло б бути, наприклад, встановлення часового обмеження для транзиту українського зерна, призначеного для Африки, на виїзд з ЄС.

Нагадаємо, перший пакет заходів у розмірі 56 мільйонів євро допомоги Польщі, Болгарії та Румунії держави-члени ЄС погодили наприкінці березня.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно".

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