Стоимость второго пакета поддержки Европейской комиссии для фермеров из пяти стран, пострадавших от наплыва импорта украинской сельскохозяйственной продукции, составит 100 млн евро.

Об этом стало известно "Польскому радио", сообщает "Европейская правда".

Уже в ближайшие дни Еврокомиссия примет решение о выделении второго пакета поддержки для фермеров пяти государств ЕС. При этом Польша, по ожиданиям, из пакета стоимостью 100 млн евро получит почти треть: около 30 млн евро.

Комиссия идет на этот шаг после решения Польши, Венгрии и Словакии запретить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Над аналогичным решением размышляет Болгария.

Параллельно Еврокомиссия проводит переговоры с Польшей и Венгрией относительно введенного запрета на импорт зерна из Украины. А во вторник 25 апреля это будет одной из тем встречи министров сельского хозяйства ЕС в Люксембурге.

Деньги на финансовую поддержку фермеров поступят из бюджета ЕС, из антикризисного резерва. Пять стран будут иметь возможность удвоить эту сумму за счет дотаций из национальных бюджетов.

Ожидается, что Еврокомиссия предложит меры для обеспечения того, чтобы транзит зерна из Украины в рамках коридоров солидарности достигал места назначения, то есть Африки, а не задерживался в соседних с Украиной странах.

"Спекулятивная патология должна быть ликвидирована. Нужны системные решения", – сказал дипломат ЕС в комментариях "Польскому радио".

Он добавил, что одним из предложений в чрезвычайной ситуации могло бы быть, например, установление временного ограничения для транзита украинского зерна, предназначенного для Африки, на выезд из ЕС.

Напомним, первый пакет мер в размере 56 миллионов евро помощи Польше, Болгарии и Румынии государства-члены ЕС согласовали в конце марта.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно".

Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.