В аеропорту Гамбурга на четвер і п’ятницю скасовують усі відправлення через страйк

У німецькому Гамбурзі усі відправлення авіарейсів на четвер і п’ятницю доводиться скасувати через страйк працівників контролю безпеки.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У вівторок адміністрація аеропорту оголосила, що через страйк не зможуть відбутися 152 рейси-відправлення 20 квітня і 156 – 21 квітня, або ж літаки полетять без пасажирів.

Аеропорт зможе приймати рейси, проте можливі затримки.

Страйк може зірвати плани близько 80 тисячам пасажирів.

Причиною протесту є триваюча суперечка між профспілкою Ver.di та Федеральною асоціацією компаній у сфері безпеки повітряного руху (BDLS) – профспілка хоче більш вигідних умов для працівників у нічні зміни, вихідні дні та свята.

Нагадаємо, у березні через страйки членів Ver.di у кількох німецьких містах вже скасовували сотні авіарейсів.

У п’ятницю страйк можливий також серед працівників Deutsche Bahn та інших залізничних компаній.