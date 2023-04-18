В аэропорту Гамбурга на четверг и пятницу отменяют все отправления из-за забастовки

В немецком Гамбурге все отправления авиарейсов на четверг и пятницу приходится отменить из-за забастовки работников контроля безопасности.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Во вторник администрация аэропорта объявила, что из-за забастовки не смогут состояться 152 рейса-отправления 20 апреля и 156 – 21 апреля, или же самолеты полетят без пассажиров.

Аэропорт сможет принимать рейсы, однако возможны задержки.

Забастовка может сорвать планы около 80 тысячам пассажиров.

Причиной протеста является продолжающийся спор между профсоюзом Ver.di и Федеральной ассоциацией компаний в сфере безопасности воздушного движения (BDLS) – профсоюз хочет более выгодных условий для работников в ночные смены, выходные дни и праздники.

Напомним, в марте из-за страйков членов Ver.di в нескольких немецких городах уже отменяли сотни авиарейсов.

В пятницу забастовка возможна также среди работников Deutsche Bahn и других железнодорожных компаний.