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"Чистий цинізм": посол України прокоментував заклики до миру від експолітиків партії Шольца

Неділя, 2 квітня 2023, 10:36

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв розкритикував чергові заклики німецьких діячів, які є колишніми політиками Соціал-демократичної партії та представниками профспілок, до миру та якнайшвидших переговорів Києва та Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макєєв заявив у коментарі агенції DPA.

"Цей заклик до миру – не першоквітневий жарт. Це чистий цинізм стосовно численних жертв російської агресії", – сказав український посол.

Він додав, що такі заклики мають лише одну мету – "Приховати злочини Росії і, відповідно, відповідальність російського режиму".

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"З огляду на жорстоку російську агресивну війну проти України єдиним можливим закликом до миру є: "Пане Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території!", – наголосив Макєєв.

Опубліковане в суботу звернення під назвою "Укладіть мир!" було ініційоване істориком Петером Брандтом – сином колишнього канцлера ФРН Віллі Брандта, архітектора "нової східної політики", яка призвела до зближення ФРН і НДР, ексголовою Німецької конфедерації профспілок Райнером Гофманом та колишнім депутатом парламенту від СДПН Міхаелем Мюллером.

У зверненні канцлера Німеччини Олафа Шольца закликають співпрацювати з Францією, щоб переконати країни Бразилії, Китаю, Індії та Індонезії виступити посередниками з метою швидкого припинення вогню в Україні.

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"Це було б необхідним кроком для припинення вбивств і вивчення можливостей для миру. Тільки тоді можна буде прокласти шлях до спільного порядку безпеки в Європі", – вважають автори звернення, під яким підписались кілька колишніх політиків партії Шольца.

Зазначимо, що Соціал-демократична партія Німеччини попри підтримку України продовжує закликати до якнайшвидшого миру та переговорів.

Приміром, лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютцерніх заявляв у січні, що "ми маємо наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії".

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Німеччина Війна з РФ

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