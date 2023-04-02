"Чистый цинизм": посол Украины прокомментировал призывы к миру от экс-политиков партии Шольца

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал очередные призывы немецких деятелей, которые являются бывшими политиками Социал-демократической партии и представителями профсоюзов, к миру и скорейшим переговорам Киева и Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макеев заявил в комментарии агентству DPA.

"Этот призыв к миру - не первоапрельская шутка. Это чистый цинизм в отношении многочисленных жертв российской агрессии", - сказал украинский посол.

Он добавил, что такие призывы имеют лишь одну цель - "Скрыть преступления России и, соответственно, ответственность российского режима".

"Учитывая жестокую российскую агрессивную войну против Украины единственным возможным призывом к миру является: "Господин Путин, немедленно выведите свои войска со всей украинской территории!", - подчеркнул Макеев.

Опубликованное в субботу обращение под названием "Заключите мир!" было инициировано историком Петером Брандтом - сыном бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, архитектора "новой восточной политики", которая привела к сближению ФРГ и ГДР, экс-главой Немецкой конфедерации профсоюзов Райнером Гофманом и бывшим депутатом парламента от СДПГ Михаэлем Мюллером.

В обращении канцлера Германии Олафа Шольца призывают сотрудничать с Францией, чтобы убедить страны Бразилии, Китая, Индии и Индонезии выступить посредниками с целью быстрого прекращения огня в Украине.

"Это было бы необходимым шагом для прекращения убийств и изучения возможностей для мира. Только тогда можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе", - считают авторы обращения, под которым подписались несколько бывших политиков партии Шольца.

Отметим, что Социал-демократическая партия Германии несмотря на поддержку Украины продолжает призывать к скорейшему миру и переговорам.

К примеру, лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцерних заявлял в январе, что "мы должны настойчиво пытаться урегулировать конфликт России и Украины путем дипломатии".