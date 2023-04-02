Альянс Ердогана може втратити більшість у парламенті після виборів – опитування

Соціологічні опитування за півтора місяця до парламентських виборів у Туреччині свідчать, що правий альянс на чолі з Партією справедливості та розвитку (АКК) чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана може втратити більшість.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації видання Internet Haber, яке проаналізувало дані 17 різних соцопитувань.

Усереднені дані соціологів свідчать, що АКК може опинитись на першому місці серед усіх партій, отримавши 33,2% голосів. Натомість молодший коаліційний партнер партії Ердогана – Партія націоналістичного руху не подолає 7%-вий бар’єр і з результатом 6,6% опиниться за бортом.

Натомість ключовий блок опозиційних партій разом попередньо отримує відносну більшість голосів.

Республіканська народна партія Кемаля Киличдароглу, який є кандидатом у президенти від об’єднаної опозиції, отримує 27,1% голосів за усередненими результатами 17 опитувань. Друга найбільша партія опозиції – "Хороша партія" – здобуває 10,5%, решта не долають прохідний бар’єр.

Водночас рейтинг у 10,4% голосів має прокурдська Демократична партія народів, яка не входить до об’єднаної опозиції, але підтримала кандидатуру Киличдароглу. Це стало ударом для рейтингу Ердогана, який міг очікувати на послаблення Киличдароглу в разі висунення ще однієї опозиційної кандидатури.

Як нагадує Internet Haber, на останніх виборах 2018 року партія Ердогана здобула 42,3% голосів, а Партія націоналістичного руху – 11,13%, таким чином нині вона розгубила майже половину рейтингу.

Нагадаємо, на початку березня президент Туреччини офіційно призначив парламентські та президентські вибори в Туреччині на 14 травня - на місяць раніше від запланованого терміну.

За даними опитувань, Киличдароглу має шанс перемогти на виборах у травні.