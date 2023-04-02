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Альянс Эрдогана может потерять большинство в парламенте после выборов - опрос

Воскресенье, 2 апреля 2023, 14:52

Социологические опросы за полтора месяца до парламентских выборов в Турции свидетельствуют, что правый альянс во главе с Партией справедливости и развития (АКК) действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана может потерять большинство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации издания Internet Haber, которое проанализировало данные 17 различных соцопросов.

Усредненные данные социологов свидетельствуют, что АКК может оказаться на первом месте среди всех партий, получив 33,2% голосов. Зато младший коалиционный партнер партии Эрдогана - Партия националистического движения не преодолеет 7%-ный барьер и с результатом 6,6% окажется за бортом.

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Зато ключевой блок оппозиционных партий вместе предварительно получает относительное большинство голосов.

Республиканская народная партия Кемаля Кылычдароглу, который является кандидатом в президенты от объединенной оппозиции, получает 27,1% голосов по усредненным результатам 17 опросов. Вторая крупнейшая партия оппозиции - "Хорошая партия" - получает 10,5%, остальные не преодолевают проходной барьер.

В то же время рейтинг в 10,4% голосов имеет прокурдская Демократическая партия народов, которая не входит в объединенную оппозицию, но поддержала кандидатуру Кылычдароглу. Это стало ударом для рейтинга Эрдогана, который мог ожидать ослабления Кылычдароглу в случае выдвижения еще одной оппозиционной кандидатуры.

Как напоминает Internet Haber, на последних выборах 2018 года партия Эрдогана получила 42,3% голосов, а Партия националистического движения - 11,13%, таким образом сейчас она растеряла почти половину рейтинга.

Напомним, в начале марта президент Турции официально назначил парламентские и президентские выборы в Турции на 14 мая - на месяц раньше запланированного срока.

По данным опросов, Кылычдароглу имеет шанс победить на выборах в мае.

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Турция Эрдоган

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