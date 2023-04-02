Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах

Соціал-демократична партія прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін попередньо поступається правій Національній опозиційній коаліції на чолі з Петтером Орпо, який може стати наступним головою уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle з посиланням на дані підрахунку 43,5% попередньо поданих голосів.

За попередніми результатами, консервативна коаліція здобула 20,8 % (на 3,8% більше, ніж у попередньому скликанні) й зможе розраховувати на 47 мандатів. Партія Марін теж покращила результат – з 17,7% до 20,7% і матиме 45 мандатів замість 40.

Ультраправі "Справжні фіни" опинились на третій сходинці з 18,6% і матимуть попередньо 40 мандатів (було 39).

Решта четверо партій, які перебувають у коаліції із Соціал-демократами – "Центр", "Лівий союз", "Зелені" та "Шведська народна партія" – втратили голоси на нинішніх виборах, згідно з результатами попереднього голосування.

Очікується, що підрахунок усіх голосів завершиться до понеділка, після чого на Фінляндію чекатимуть тижні коаліційних переговорів.

Традиційно найбільша з восьми основних партій у парламенті Фінляндії отримує перший шанс сформувати уряд, а з 1990-х років вона завжди претендувала на отримання посади прем'єр-міністра.

Нагадаємо, голосування на парламентських виборах у Фінляндії відбувається за кілька днів до її офіційного вступу в НАТО, що стало можливим після того, як Туреччина ратифікувала заявку країни на членство цього тижня.