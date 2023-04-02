Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах

Социал-демократическая партия премьер-министра Финляндии Санны Марин предварительно уступает правой Национальной оппозиционной коалиции во главе с Петтером Орпо, который может стать следующим главой правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle со ссылкой на данные подсчета 43,5% предварительно поданных голосов.

По предварительным результатам, консервативная коалиция получила 20,8% (на 3,8% больше, чем в предыдущем созыве) и сможет рассчитывать на 47 мандатов. Партия Марин тоже улучшила результат - с 17,7% до 20,7% и будет иметь 45 мандатов вместо 40.

Ультраправые "Настоящие финны" оказались на третьей строчке с 18,6% и будут иметь предварительно 40 мандатов (было 39).

Остальные четыре партии, которые находятся в коалиции с Социал-демократами - "Центр", "Левый союз", "Зеленые" и "Шведская народная партия" - потеряли голоса на нынешних выборах, согласно результатам предварительного голосования.

Ожидается, что подсчет всех голосов завершится до понедельника, после чего Финляндию ждут недели коалиционных переговоров.

Традиционно крупнейшая из восьми основных партий в парламенте Финляндии получает первый шанс сформировать правительство, а с 1990-х годов она всегда претендовала на получение должности премьер-министра.

Напомним, голосование на парламентских выборах в Финляндии происходит за несколько дней до ее официального вступления в НАТО, что стало возможным после того, как Турция ратифицировала заявку страны на членство на этой неделе.