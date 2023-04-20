Глава МЗС Німеччини назвала деякі моменти свого візиту до Китаю "більш ніж шокуючими"

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала деякі моменти своєї нещодавньої поїздки до Китаю "більш ніж шокуючими" і заявила, що Пекін все більше перетворюється на системного суперника із торгового партнера і конкурента.

Про це вона сказала, виступаючи після поїздки до Китаю перед німецьким парламентом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Під час виступу в середу, розповідаючи про свій візит до Китаю, Бербок сказала, що "деякі речі справді були більш ніж шокуючими".

Вона не стала уточнювати конкретні деталі. Утім, її зауваження пролунало після її слів про те, що Китай стає дедалі репресивнішим усередині країни і агресивним зовні.

Бербок зазначила, що Китай хоче дотримуватись своїх власних правил на шкоду заснованому на правилах міжнародному порядку.

За її словами, для Німеччини Китай є партнером, конкурентом та системним суперником, але зараз, на її думку, "аспект системного суперництва посилюється дедалі більше".

Китай є найбільшим торговим партнером Німеччини, зауважила Бербок, але це не означає, що Пекін також є найважливішим торговим партнером.

Бербок також сказала, що Китай зобов'язаний працювати на благо миру в усьому світі, зокрема, використовуючи свій вплив на Росію у війні в Україні.

Вона привітала обіцянку Пекіна не постачати Росії зброю, у тому числі подвійного призначення, але додала, що Берлін подивиться, як така обіцянка працюватиме на практиці.

Уряд Німеччини хоче працювати з Китаєм, але не хоче повторювати минулі помилки, наприклад, концепцію "змін через торгівлю", сказала вона. Згідно з цією концепцією Захід сподівається досягти політичних зрушень в авторитарних режимах через торгівлю.

Ці різкі зауваження пролунали після візиту Бербок до Пекіна минулого тижня, де вона попередила, що будь-які спроби Китаю контролювати Тайвань будуть неприйнятними.