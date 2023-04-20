Глава МИД Германии назвала некоторые моменты своего визита в Китай "более чем шокирующими"

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала некоторые моменты своей недавней поездки в Китай "более чем шокирующими" и заявила, что Пекин все больше превращается в системного соперника из торгового партнера и конкурента.

Об этом она сказала, выступая после поездки в Китай перед немецким парламентом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Во время выступления в среду, рассказывая о своем визите в Китай, Бербок сказала, что "некоторые вещи действительно были более чем шокирующими".

Она не стала уточнять конкретные детали. Впрочем, ее замечание прозвучало после ее слов о том, что Китай становится все более репрессивным внутри страны и агрессивным снаружи.

Бербок отметила, что Китай хочет придерживаться своих собственных правил в ущерб основанному на правилах международному порядку.

По ее словам, для Германии Китай является партнером, конкурентом и системным соперником, но сейчас, по ее мнению, "аспект системного соперничества усиливается все больше".

Китай является крупнейшим торговым партнером Германии, отметила Бербок, но это не означает, что Пекин также является важнейшим торговым партнером.

Бербок также сказала, что Китай обязан работать на благо мира во всем мире, в частности, используя свое влияние на Россию в войне в Украине.

Она приветствовала обещание Пекина не поставлять России оружие, в том числе двойного назначения, но добавила, что Берлин посмотрит, как такое обещание будет работать на практике.

Правительство Германии хочет работать с Китаем, но не хочет повторять прошлые ошибки, например, концепцию "изменений через торговлю", сказала она. Согласно этой концепции Запад надеется достичь политических сдвигов в авторитарных режимах через торговлю.

Эти резкие замечания прозвучали после визита Бербок в Пекин на прошлой неделе, где она предупредила, что любые попытки Китая контролировать Тайвань будут неприемлемыми.