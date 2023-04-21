Професора з Канади визнали винним у теракті 1980 року біля синагоги в Парижі

Суд у Парижі в п’ятницю заочно засудив 69-річного лівано-канадського громадянина Хасана Діаба до довічного ув'язнення за теракт біля синагоги у французькій столиці у 1980 році, в результаті якого загинули чотири людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Суд задовольнив вимогу прокуратури про максимально можливе покарання для Діаба, який нині живе в Канаді й працює професором університету. Прокурори заявили, що не існує "жодних сумнівів" у тому, що за нападом стоїть саме Діаб.

Французька влада назвала Хасана Діаба підозрюваним у 1999 році. Його звинувачували в тому, що він заклав бомбу ввечері 3 жовтня 1980 року біля синагоги, де зібралися 320 вірян, щоб відзначити закінчення єврейського свята. Тоді ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

69-річний Діаб заперечував свою причетність до нападу і казав, що під час вибуху на заході Парижа він був в університеті в Бейруті. Його прихильники й адвокати у Франції та Канаді стверджують, що французькі судові органи несправедливо переслідують Діаба як жертву помилки слідства.

Французькі слідчі поклали відповідальність за напад на синагогу на Народний фронт визволення Палестини. Канада дозволила екстрадицію Діаба до Франції наприкінці 2014 року. Він провів три роки в попередньому ув'язненні, але потім антитерористичні судді постановили звільнити його з-під французького арешту через брак доказів, і він повернувся до Канади.

У січні 2021 року апеляційний суд Франції постановив, що Діаб має постати перед судом за звинуваченнями, пов'язаними з тероризмом. Тоді французька влада не видала новий міжнародний ордер на арешт Діаба, фактично залишивши йому самому вирішувати, з'являтися на суді чи ні.

Засудження Діаба означає, що на нього знову видано ордер на арешт. Як пише AFP, це може призвести до загострення дипломатичної напруженості між Францією і Канадою: перша екстрадиція чоловіка тривала шість років.