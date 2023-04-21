Профессора из Канады признали виновным в теракте 1980 года возле синагоги в Париже

Суд в Париже в пятницу заочно приговорил 69-летнего ливано-канадского гражданина Хасана Диаба к пожизненному заключению за теракт возле синагоги во французской столице в 1980 году, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Суд удовлетворил требование прокуратуры о максимально возможном наказании для Диаба, который сейчас живет в Канаде и работает профессором университета. Прокуроры заявили, что не существует "никаких сомнений" в том, что за нападением стоит именно Диаб.

Французские власти назвали Хасана Диаба подозреваемым в 1999 году. Его обвиняли в том, что он заложил бомбу вечером 3 октября 1980 года возле синагоги, где собрались 320 верующих, чтобы отметить окончание еврейского праздника. Тогда никто не взял на себя ответственность за теракт.

69-летний Диаб отрицал свою причастность к нападению и говорил, что во время взрыва на западе Парижа он был в университете в Бейруте. Его сторонники и адвокаты во Франции и Канаде утверждают, что французские судебные органы несправедливо преследуют Диаба как жертву ошибки следствия.

Французские следователи возложили ответственность за нападение на синагогу на Народный фронт освобождения Палестины. Канада разрешила экстрадицию Диаба во Францию в конце 2014 года. Он провел три года в предварительном заключении, но затем антитеррористические судьи постановили освободить его из-под французского ареста из-за недостатка доказательств, и он вернулся в Канаду.

В январе 2021 года апелляционный суд Франции постановил, что Диаб должен предстать перед судом по обвинениям, связанным с терроризмом. Тогда французские власти не выдали новый международный ордер на арест Диаба, фактически оставив ему самому решать, являться на суд или нет.

Осуждение Диаба означает, что на него снова выдан ордер на арест. Как пишет AFP, это может привести к обострению дипломатической напряженности между Францией и Канадой: первая экстрадиция мужчины длилась шесть лет.