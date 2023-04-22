В МЗС Росії уточнили число висланих німецьких дипломатів

Кількість німецьких дипломатів, яких Росія висилає з Москви у відповідь на крок Берліна, становить понад 20 осіб.

Про це російському агентству "РИА Новости" заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда".

"Понад 20 німецьких дипломатів висилають із Росії", – повідомила Захарова.

За даними російського агентства, кількість висланих із Берліна російських дипломатів становить понад 20 осіб.

Німеччина офіційно не називала кількість висланих співробітників російської дипмісії. Також невідомо, чи вони ще залишаються у Німеччині, чи вже покинули країну.

На тлі повідомлення про взаємну висилку дипломатів в суботу вранці з Москви до Берліна зі спеціальним дозволом вилетів російський урядовий літак. Того ж дня він мав повернутись у Москву. Невідомо, чи могли бути на борту цього літака російські дипломати.

Міністерство закордонних справ Росії заявило в суботу, що влада Німеччини вирішила масово вислати співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині.

Росія ухвалила рішення про "дзеркальне" вислання німецьких дипломатів, а також про істотне обмеження максимальної кількості працівників німецьких дипломатичних представництв у країні.