В МИД России уточнили число высланных немецких дипломатов

Количество немецких дипломатов, которых Россия высылает из Москвы в ответ на шаг Берлина, составляет более 20 человек.

Об этом российскому агентству "РИА Новости" заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

"Более 20 немецких дипломатов высылают из России", – сообщила Захарова.

По данным российского агентства, количество высланных из Берлина российских дипломатов составляет более 20 человек.

Германия официально не называла количество высланных сотрудников российской дипмиссии. Также неизвестно, остаются ли они еще в Германии или уже покинули страну.

На фоне сообщения о взаимной высылке дипломатов в субботу утром из Москвы в Берлин со специальным разрешением вылетел российский правительственный самолет. В тот же день он должен был вернуться в Москву. Неизвестно, могли ли быть на борту этого самолета российские дипломаты.

Министерство иностранных дел России заявило в субботу, что власти Германии решили массово выслать сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.

Россия приняла решение о "зеркальной" высылке немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального количества работников немецких дипломатических представительств в стране.