В суботу вранці з Москви до Берліна зі спеціальним дозволом вилетів російський урядовий літак.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо німецькому агентству dpa.

Літак Іл-96-300 мав так званий дипломатичний дозвіл, заявив у суботу речник німецьких ВПС на запит агентства.

Очікувалося, що літак повернеться до Москви вдень. Інформацію про вантаж чи пасажирів на борту він не надав.

Після того, як у лютому 2022 року ЄС закрив аеропорти та повітряний простір ЄС для всіх російських авіакомпаній, російські літаки – рідкісні гості на європейських летовищах.

Політ судна викликав обговорення у соцмережах на тлі появи інформації про взаємне видворення працівників дипломатичних установ Німеччини і Росії.

Невідомо, чи могли бути на борту цього літака російські дипломати.

Міністерство закордонних справ Росії заявило в суботу, що влада Німеччини ухвалила рішення про масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині.

При цьому Берлін публічно не оголошував про видворення.

Наприкінці березня журнал Focus заявив, що глава німецького МЗС Анналена Бербок збирається вислати понад 30 російських дипломатів із Німеччини через підозри в дезінформації та можливому вербуванні інформаторів.

Після цього міністерство закордонних справ Німеччини спростувало інформацію про плани вислати кількадесят російських дипломатів. З початку російської загарбницької війни в Україні ЄС і Росія вислали сотні дипломатів одне одного.